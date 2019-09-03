Арахамия ожидает большого количества резонансных дел после снятия неприкосновенности

"Я думаю, что появятся новые фамилии тех, в отношении кого будут возбуждать дела НАБУ и ГПУ, потому что сейчас имеет место перезагрузка всей правоохранительной системы. Все люди уже давно ждут, все уже давно знают, что происходит. Но почему-то правоохранительные органы на это не обращали внимания. Я думаю, что мы будем ждать через 6 месяцев много таких громких, резонансных дел ", - заявил Арахамия.

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Напомним, во вторник, 3 сентября, Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в статью 80 Конституции, предусматривающий отмену неприкосновенности народных депутатов.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.