 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"В правовом смысле мы хотим крови": Рябошапка анонсировал еженедельные посадки топ-чиновников

"В правовом смысле мы хотим крови": Рябошапка анонсировал еженедельные посадки топ-чиновников

Новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявляет о намерениях регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников и вернуть государству максимальный объем украденных активов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Нового генерального прокурора представил глава Офиса президента Андрей Богдан .

"Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачи в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - сказал Рябошапка в  пятницу после своего представления в должности главы ведомства.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Еженедельно кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должно быть найдено и возвращено стране. Собственно , это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы ", - добавил генеральный прокурор.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать