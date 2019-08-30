"В правовом смысле мы хотим крови": Рябошапка анонсировал еженедельные посадки топ-чиновников

30 августа, 2019, 16:32

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Нового генерального прокурора представил глава Офиса президента Андрей Богдан .

"Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачи в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко", - сказал Рябошапка в пятницу после своего представления в должности главы ведомства.

"Мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови. Еженедельно кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должно быть найдено и возвращено стране. Собственно , это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы ", - добавил генеральный прокурор.