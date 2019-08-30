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Espreso.tvОбществоВ США объявили чрезвычайное положение из-за урагана "Дориан"

В США объявили чрезвычайное положение из-за урагана "Дориан"

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Флорида из-за приближения урагана "Дориан"

Об этом сообщает Associated Press.

Ураган "Дориан" может стать самым разрушительным для США за последние 30 лет. В зоне опасности находится вся Флорида, включая Майами и Форт-Лодердейл, на территории которых проживает около 10 млн человек.

"Шторм во второй половине дня достиг отметки 3 категории. Ожидается, что потенциально может достичь 4 категории, где скорость ветра может достигать 225 км / ч", - говорится в сообщении.

Дональд Трамп в пятницу объявил чрезвычайное положение во Флориде и уполномочил Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями координировать усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

 

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