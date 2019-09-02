Шестой "Терминатор" может стать началом новой трилогии

2 сентября, 2019, 12:17

Если "Терминатор: Рок", премьера которого состоится 1 ноября 2019 года, станет кассовым, Джеймс Кэмерон снимет еще 2 части

Об этом голливудский режиссер и продюсер рассказал Deadline.

Шестая часть культового фильма о "Железном Арни" может стать трилогией. Проект может быть реализован при условии, что "Терминатор: Рок" (Terminator: Dark Fate) станет кассовым.

"Если соберем достаточно денег, то будем точно знать, в каком направлении двигаться со следующими фильмами", - отметил Кэмерон.

Новая лента станет продолжением картины "Терминатор 2: Судный день" (1991). Кэмерон добавил, что возможность возродить "Терминатора" и снять продолжение, обойдя несколько частей, была дана только с согласия главы студии Skydance Дэвида Эллисона.

"Это была довольно нестандартная ситуация, поскольку в создании трех фильмов я не участвовал, но когда я поговорил с ним, то понял: ему нравится идея вернуться к основам, сделать продолжение второго" Терминатора ". Идея была интригующей", - сказал Кэмерон.

Он также отметил, что только на обработку сюжета, который бы смог понравиться актрисе Линде Гамильтон (Сары Коннор), ушло несколько недель.

"Когда мы более-менее разобрались, то поняли, что это должна быть серия из трех фильмов", - добавил режиссер.

Режиссером картины выступил Тим Миллер, создатель первой части "Дэдпула". В главных ролях задействованы звезды предыдущих частей Линда Гамильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (Т-800). К ним также присоединились новые актеры: Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Гэбриел Луна и Диего Бонета.

Мировая премьера состоится 1 ноября 2019 года.