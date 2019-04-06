Возвращение Линды Гамильтон и Шварценеггера. Первые кадры из нового "Терминатора: Рок"

6 апреля, 2019, 18:40

Paramount Pictures показала первые кадры из будущего фильма "Терминатор: Рок", который выйдет в прокат 31 октября 2019 года

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Появились первые кадры шестой части франшизы "Терминатор". Новая лента станет продолжением картины "Терминатор 2: Судный день" 1991 года. Фильм о киборге T-800, которого снова играет Арнольд Шварценеггер, проигнорирует события предыдущих фильмов. По сюжету он встретится с Сарой Коннор, роль которой исполнит Линда Гамильтон.

Картина режиссера Тима Миллера, снявшего первого "Дэдпула", станет первой в новой трилогии. Миллер работает над "Терминатором" вместе с Джеймсом Кэмероном, который выступил на этот раз продюсером ленты. Кэмерон был режиссером и сценаристом первых двух частей "Терминатора".

К актерскому составу также присоединились новые актеры: Маккензи Дэвис, Наталья Рейс, Гэбриел Луна и Диего Бонета. Маккензи Дэвис сыграет Грейс, солдата и наемного убийцу. Более о сюжете ничего неизвестно.

Картина выйдет в прокат 31 октября 2019 года.

Фото: Paramount Pictures