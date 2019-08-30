Вышел новый трейлер "Терминатора"

30 августа, 2019, 12:25

Студия Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы"

Об этом пишет УНИАН.

События нового "Терминатора" происходят через 27 лет после действия картины "Терминатор: Судный день". Skynet снова посылает терминатора из будущего, чтобы убить человека. Но на этот раз не Сару Коннор (которую в "Темных судьбах" снова играет Линда Гамильтон), а девочку по имени Дени Рамос (кто она такая, пока не раскрывается).

Также в трейлере можно увидеть Грейс - гибрида робота и человека, которого прислали на защиту Дени от терминатора. Видимо, чтобы еще сильнее запутать сюжет, в фильме появляется не только Сара Коннор, но и Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера.

Фильм режиссера "Дэдпула" Тима Миллера с участием продюсера Джеймса Кэмерона проигнорирует события остальных частей - это подтверждает также и лозунг "Добро пожаловать в день после Судного дня".

Мировая премьера фильма состоится 1 ноября 2019 г.