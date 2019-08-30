Вышел новый трейлер "Терминатора"
Об этом пишет УНИАН.
События нового "Терминатора" происходят через 27 лет после действия картины "Терминатор: Судный день". Skynet снова посылает терминатора из будущего, чтобы убить человека. Но на этот раз не Сару Коннор (которую в "Темных судьбах" снова играет Линда Гамильтон), а девочку по имени Дени Рамос (кто она такая, пока не раскрывается).
Также в трейлере можно увидеть Грейс - гибрида робота и человека, которого прислали на защиту Дени от терминатора. Видимо, чтобы еще сильнее запутать сюжет, в фильме появляется не только Сара Коннор, но и Т-800 в исполнении Арнольда Шварценеггера.
Фильм режиссера "Дэдпула" Тима Миллера с участием продюсера Джеймса Кэмерона проигнорирует события остальных частей - это подтверждает также и лозунг "Добро пожаловать в день после Судного дня".
Мировая премьера фильма состоится 1 ноября 2019 г.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень