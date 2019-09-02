Премьер-министр Украины занимается футболом
2 сентября, 2019, 14:57
Новоиспеченный премьер-министр Украины Алексей Гончарук ведет активный образ жизни, где есть место и футболу
Об этом политик сообщил в facebook.
Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук безусловно имеет насыщенную важными делами жизнь, однако политик уделяет время и спорту, в частности дворовому футболу, фотографией с матча Гончарук поделился с подписчиками.
"Работа работой, а футбольчик по расписанию))", - написал под фото Алексей Гончарук.
- 2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что основной задачей правительства на ближайшие пять лет является рост экономики страны на 40%.
- Ранее Гончарук перечислил основные задачи нового правительства.
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