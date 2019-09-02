Премьер-министр Украины занимается футболом

2 сентября, 2019, 14:57

Новоиспеченный премьер-министр Украины Алексей Гончарук ведет активный образ жизни, где есть место и футболу

Об этом политик сообщил в facebook.

Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук безусловно имеет насыщенную важными делами жизнь, однако политик уделяет время и спорту, в частности дворовому футболу, фотографией с матча Гончарук поделился с подписчиками.

"Работа работой, а футбольчик по расписанию))", - написал под фото Алексей Гончарук.