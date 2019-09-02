 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПремьер-министр Украины занимается футболом

Премьер-министр Украины занимается футболом


фото: REUTERS
Новоиспеченный премьер-министр Украины Алексей Гончарук ведет активный образ жизни, где есть место и футболу

Об этом политик сообщил в facebook.

Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук безусловно имеет насыщенную важными делами жизнь, однако политик уделяет время и спорту, в частности дворовому футболу, фотографией с матча Гончарук поделился с подписчиками.

"Работа работой, а футбольчик по расписанию))", - написал под фото Алексей Гончарук.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

2 сентября, 2019 понедельник

1 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать