Гончарук рассказал о приоритетах программы нового правительства

2 сентября, 2019, 12:56

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время совещания у президента рассказал о первоочередных целях деятельности своего правительства и особенности правительственной программы

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Среди важных срочных задач на следующие пару недель - подготовка к визиту МВФ, подготовка к переговорам по транзиту газа, подготовка государственного бюджета на следующий год, подготовка реформы управления государственными активами и большой приватизации, запуск инструментов стимулирования энергоэффективности - достаточно отапливать космос, нам нужно что-то с этим сделать: меньше тратить, меньше терять собственных денег на этом, преодоление рейдерства. За следующий месяц - у нас есть прекрасная по моему мнению команда в Министерстве юстиции - задача: история с рейдерством, с этими махинациями в реестрах должен уйти в прошлое навсегда. И все должно быть сделано срочно ", - сказал он.

"До конца месяца мы работаем, как это предусмотрено законом, над программой деятельности правительства, которую мы должны представить парламента. Там мы подробно очень описать - с измеряемость, показателями, ответственными, сроками - как же мы собираемся достигать тех целей, которые я только что озвучил. Эта программа также сохранит общий курс на евроинтеграцию, евроатлантическую интеграцию. Но осоливисть этой программы будет заключаться в том, что мы попытаемся ее написать с помощью IT-инструмента ", отметил глава правительства.

"Наша амбиция - чтобы это была первая программа правительства украинского, которая будет написана не на бумаге, а с помощью программы компьютерной. Чтобы ее можно было потом измерять по показателям, чтобы ее общество видело и могло онлайн контролировать, прогресс мы достигаем в реализации этой программы. Эта программа будет более человекоориентированной. Это означает, что любая реформа будет восприниматься нами не через призму принятия закона, создание органов, а через призму того, насколько лучшим станет жизнь человека в результате этой реформы. Для этого мы уже разрабатываем так называемый государственный стандарт универсальний. Там будет описано, за сколько должна доехать скорая, за сколько ребенок должен добраться до школы, насколько быстро должна отреагировать пожарная команда и т.д. Мы попробуем описать жизненные ситуации, в которые вмешивается государство. и максимально их измерить. Это для нас будет индикатором, мы поймем стандарт, который мы должны обеспечить, и будем работать над тем, чтобы каждый реформа приближала нас к этому стандарту ", - резюмировал он.