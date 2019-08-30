Семьям тех, кто сгорел в одесской гостинице, выплатят по 100 тыс. грн

30 августа, 2019, 18:21

Одесская ОГА окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших во время пожара в гостинице "Токио Стар"

Об этом стало известно в пятницу, 30 августа 2019 года, во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Думская.net .

Помощь в размере 100 000 гривен предоставят семьям погибших в пожаре, а компенсацию в размере 50 000 предоставят пострадавшим погорельцам отеля, которые были госпитализированы в реанимационное отделение и ожоговый центр больницы № 10.

Справка

"Токио Стар" - один из самых дешевых в Одессе отелей, оборудованных в бывшем трамвайном депо.

Некоторые номера там величиной у 5 кв. м . В большинстве из них нет окон.