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Espreso.tvОбществоСемьям тех, кто сгорел в одесской гостинице, выплатят по 100 тыс. грн

Семьям тех, кто сгорел в одесской гостинице, выплатят по 100 тыс. грн

Одесская ОГА окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавших во время пожара в гостинице "Токио Стар"

Об этом стало известно в пятницу, 30 августа 2019 года, во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Думская.net .

Помощь в размере 100 000 гривен предоставят семьям погибших в пожаре, а компенсацию в размере 50 000 предоставят пострадавшим погорельцам отеля, которые были госпитализированы в реанимационное отделение и ожоговый центр больницы № 10.

Справка

"Токио Стар" - один из самых дешевых в Одессе отелей, оборудованных в бывшем трамвайном депо.

Некоторые номера там величиной у 5 кв. м . В большинстве из них нет окон.

  • Напомним, в результате погибли девять человек, в том числе один ребенок. Десять постояльцев "Токио Стар" получили ожоги и отравления продуктами горения.
  • 28 августа следователи озвучили предварительную причину пожара. По данным прокуратуры, отель вспыхнул из-за "чрезмерной нагрузки на электросети и замыкания электропроводки".
  • Владелец отеля, организатор и неформальный лидер политической партии "Союз анархистов Украины" (САУ) Вадим Черный поставил под сомнение эту версию, поскольку нагрузка на сети ночью является наименьшей.
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