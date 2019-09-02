Отменив визит в Польшу из-за урагана, Трамп поехал играть в гольф
Об этом сообщает Bloomberg .
Агентство напоминает, что Трамп отменил визит в Польшу в связи с приближением мощного урагана Дориан.
Отмечается, что Трамп отправился в свой частный гольф-клуб в Северной Вирджинии, где провел несколько часов.
Во время игры он регулярно получал обновленную информацию об урагане, а также успевал публиковать сообщения в своем Twitter.
Обычно Белый дом не подтверждает игры Трампа в гольф, но иногда публикует имена его партнеров по игре. Президентский пресс-пул большую часть субботы провел возле гольф-клуба.
По возвращении в Вашингтон в воскресенье Трамп провел брифинг по ситуации с Дорианом.
Напомним, 30 августа стало известно, что Дональд Трамп решил отменить визит в Польшу в связи с приближением к США мощного урагана Дориан.
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