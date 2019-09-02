Отменив визит в Польшу из-за урагана, Трамп поехал играть в гольф

2 сентября, 2019, 10:24

Президент США Дональд Трамп часть субботы, 1 сентября, провел за игрой в гольф, тогда как мог находиться в Польше на мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны

Об этом сообщает Bloomberg . Агентство напоминает, что Трамп отменил визит в Польшу в связи с приближением мощного урагана Дориан.

Отмечается, что Трамп отправился в свой частный гольф-клуб в Северной Вирджинии, где провел несколько часов.

Во время игры он регулярно получал обновленную информацию об урагане, а также успевал публиковать сообщения в своем Twitter.

Обычно Белый дом не подтверждает игры Трампа в гольф, но иногда публикует имена его партнеров по игре. Президентский пресс-пул большую часть субботы провел возле гольф-клуба.

По возвращении в Вашингтон в воскресенье Трамп провел брифинг по ситуации с Дорианом.

Напомним, 30 августа стало известно, что Дональд Трамп решил отменить визит в Польшу в связи с приближением к США мощного урагана Дориан.