Ночные заседания ВР: Корниенко заявил, что депутаты более продуктивны по ночам

2 сентября, 2019, 17:17

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что, если потребуется, то депутаты и в дальнейшем будут работать по ночам

Об этом сообщает "Украинская правда".

Александр Корниенко отметил, что средний возраст депутатов фракции "Слуга народа" - около 40 лет. Политик сказал, что в таком возрасте люди еще продуктивны по ночам.

"Это доказано и биологически, и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов", - сказал он.

Корниенко предположил, что на следующем заседании Рады 3 сентября депутаты "меньше задержатся".

Депутат "Слуги народа" считает, что во время следующих двух пленарных недель работа будет в режиме нон-стоп с небольшими перерывами на сон и еду. Все это из-за количества инициатив, которые Владимир Зеленский поручил Верховной Раде.