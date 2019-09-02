Ночные заседания ВР: Корниенко заявил, что депутаты более продуктивны по ночам
2 сентября, 2019, 17:17
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что, если потребуется, то депутаты и в дальнейшем будут работать по ночам
Об этом сообщает "Украинская правда".
Александр Корниенко отметил, что средний возраст депутатов фракции "Слуга народа" - около 40 лет. Политик сказал, что в таком возрасте люди еще продуктивны по ночам.
"Это доказано и биологически, и, так сказать, психологически. Поэтому мы верим в своих депутатов", - сказал он.
Корниенко предположил, что на следующем заседании Рады 3 сентября депутаты "меньше задержатся".
Депутат "Слуги народа" считает, что во время следующих двух пленарных недель работа будет в режиме нон-стоп с небольшими перерывами на сон и еду. Все это из-за количества инициатив, которые Владимир Зеленский поручил Верховной Раде.
- Напомним, что первое заседание новой Верховной Рады вместе с перерывами продолжалось 18 часов - до 2 часов ночи.
- Корниенко рассказал, что изменения в Конституцию будут первыми в повестке дня.
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