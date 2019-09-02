Зеленский инициировал ряд изменений в Конституцию, завтра направим законопроекты в суд, - Корниенко

2 сентября, 2019, 16:20

Заместитель председателя фракции "Cлуга народа" Александр Корниенко рассказал о ряде законопроектив, которые планируют рассмотреть 4, 5 и 6 сентября

Об этом рассказал Александр Корниенко во время встречи с прессой, передает Еспресо.TV.

"4, 5 и 6-го будет работа в комитетах и во фракциях. Соответственно, завтра будет пленарное заседание. Начнем мы с принятия присяги 5-ю депутатами фракции "Слуга народа" и одним депутатом фракции "Оппозиционная платформа за жизнь", которые еще не приняли присягу, и, соответственно, дальше будем работать", - заявил Корниенко.

Корниенко перечислил ряд законопроектив, которые планируют направить в Конституционный суд.

"Основной фокус это 72,03. Принятие этого законопроекта. [...] Также, вопрос о включении в повестку дня и направление на заключение Конституционного суда ряда законопроектов: №1013; 1014, 1015; 1016; 1017; 1027; 1028 - это все изменения в Конституцию, инициированные президентом Украины. Завтра будем их направлять в Конституционный суд. Это требует 226 голосов, как мы знаем", - отметил он.

Помимо того, Корниенко рассказал о каждом законопроект отдельно.

"№1013 - это об отмене адвокатской монополии, 1014 - это по закреплению полномочий президента образовывать независимые регуляторные органы, национальное антикоррупционное бюро, назначать на должности и освобождать от должностей директора антикоррупционного бюро, директора бюро расследований. 1015 - это по законодательной инициативе народа, это то самое народовластие, которое пообещали, в котором так нуждается общество. 1016 - по уполномоченным Верховной Рады. Это улучшение работы законодательного органа. 1017 - это по закреплению пропорциональной избирательной системы и уменьшению количества народных депутатов до трехсот. Соответственно, этого законопроекта тоже очень ждет общество. 1027 - о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата - это по неличному голосованию, прогулам и так далее. И 1028 о консультативных, совещательных и других органах Верховной Рады. Это то, что поможет Верховной Раде более эффективно работать", - пояснил он.

Корниенко отметил, что 3 сентября вышеупомянутые законопроекты направят в Конституционный суд.

"Соответственно такой пакет законопроектов мы завтра направляем в Конституционный суд. Надеюсь, что будет 226 голосов. И, надеемся, что 373 - это будет не предел завтра по неприкосновенности. Что завтра будет все 424 голоса за этот законопроект и мы в конце концов примем это изменение в Конституцию", - добавил он.