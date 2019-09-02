Национализация ПриватБанка: НБУ привлечен к более 400 судебных дел

2 сентября, 2019, 11:40

Нацбанк принимает участие в более 400 судебных процессах на решения о выводе банков с рынка и возврата кредитов рефинансирования, предоставленных обанкротившимся банкам

Сообщает пресс-служба НБУ.

Более 400 дел с участием Национального банка сегодня рассматривается в различных судах Украины и не только.

"Они оттягивают ресурсы НБУ и часто направлены на обжалование тех действий регулятора, которые непосредственно связаны с выполнением ключевых функций НБУ и без каких невозможной была бы макрофинансовая стабильность, которой Украине удалось достичь. Все это попытка подорвать авторитет и независимость регулятора, а следовательно, и помешать выполнению назначения НБУ - быть на защите ценовой и финансовой стабильности ", - отмечают в Нацбанке.

На странице "Неприватний шторм" НБУ раскроет беспрецедентный объем систематизированной информации о ходе судебных дел, в которых задействован Национальный банк.

В частности здесь можно будет найти информацию о судебных процессах по обжалованию национализации ПриватБанка и другие, связанные с ней, иски от и до имущественных и финансовых поручителей по кредитам рефинансирования НБУ, судебные процессы по выведенных с рынка банков и календарь судебных заседаний на ближайший месяц.