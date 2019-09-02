Национализация ПриватБанка: НБУ привлечен к более 400 судебных дел
Сообщает пресс-служба НБУ.
Более 400 дел с участием Национального банка сегодня рассматривается в различных судах Украины и не только.
"Они оттягивают ресурсы НБУ и часто направлены на обжалование тех действий регулятора, которые непосредственно связаны с выполнением ключевых функций НБУ и без каких невозможной была бы макрофинансовая стабильность, которой Украине удалось достичь. Все это попытка подорвать авторитет и независимость регулятора, а следовательно, и помешать выполнению назначения НБУ - быть на защите ценовой и финансовой стабильности ", - отмечают в Нацбанке.
На странице "Неприватний шторм" НБУ раскроет беспрецедентный объем систематизированной информации о ходе судебных дел, в которых задействован Национальный банк.
В частности здесь можно будет найти информацию о судебных процессах по обжалованию национализации ПриватБанка и другие, связанные с ней, иски от и до имущественных и финансовых поручителей по кредитам рефинансирования НБУ, судебные процессы по выведенных с рынка банков и календарь судебных заседаний на ближайший месяц.
- Напомним, 18 декабря 2016 Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Минфина стало владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155, 4 млрд грн.
- Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконным национализации ПриватБанка .
- 31 июля Наблюдательный совет государственного ПриватБанка возглавила Шэрон Иcки . Ранее она работала международным советником управления технической помощи Казначейства США и экспертом-консультантом МВФ.
- 14 августа правительство внес изменения в устав ПриватБанка после замечаний НБУ
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