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Espreso.tvОбществоПравительство внесло изменения в устав ПриватБанка после замечаний НБУ

Правительство внесло изменения в устав ПриватБанка после замечаний НБУ

Кабинет министров Украины принял устав государственного "ПриватБанка" и положение о наблюдательном совете банка

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 14 августа, передает РБК-Украина.

Решением правительства внесены изменения в постановление правительства от 5 июня 2019 № 594, которым были утверждены устав и положение о наблюдательном совете "ПриватБанка".

Согласно документам в новой редакции устава учтены замечания Национального банка Украины, который отказался согласовывать устав "ПриватБанка".

"При рассмотрении вышеуказанного пакета документов было установлено, что отдельные положения новой редакции устава банка не соответствуют требованиям действующего законодательства Украины, в частности статьи 7 закона о банках, которым урегулированы особенности функционирования государственных банков", - говорится в письме НБУ от 30 июля.

НБУ обращал внимание на отступление от принципа равенства прав и обязанностей независимых членов и представителей государства в наблюдательном совете банка; на увеличение оснований для временного отстранения членов наблюдательного совета; на процедурные аспекты принятия наблюдательным советом банка решений путем заочного голосования.

 

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