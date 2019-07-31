Наблюдательный совет ПриватБанка возглавила экс-консультант МВФ

31 июля, 2019, 15:33

Новая руководительница Наблюдательного совета государственного ПриватБанка Шэрон Иcки ранее работала международным советником управления технической помощи Казначейства США и экспертом-консультантом МВФ

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Согласно сообщению, 31 июля на первом заседании нового состава Наблюдательного совета ПриватБанка избран его председатель. Главой совета стала Шэрон Иcки, ранее работавшая международным советником управления технической помощи Казначейства США и экспертом-консультантом МВФ.

"Согласно стратегии развития сектора государственных банков, которая является политикой собственности для государственных банков, ПриватБанк должен быть стабилизирован, оздоровлен, развит и возвращен на рынок путем приватизации до 2022 года. И эта амбициозная цель поставлена для выполнения новым составом наблюдательного совета. Наша задача - сделать работу банка максимально подотчетной нашим владельцам: украинским налогоплательщикам, а будущую приватизацию - максимально прозрачной и эффективной", - сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Вместе с менеджментом банка мы готовы продолжать дальнейшую качественную трансформацию учреждения", - отметила Шэрон Искья.