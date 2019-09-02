Министр Кабмина Дубилет рассказал, как будет повышать эффективность правительства

2 сентября, 2019, 18:05

Соучредитель Монобанка и бывший директор ПриватБанка по информационным технологиям Дмитрий Дубилет заявил, что ключевая задача на посту министра Кабинета министров - это повышение эффективности правительства

Об этом сообщил Дмитрий Дубилет в интервью, передает Громадське.

"Во-первых, эффективная работа правительства. Моя задача состоит в том, чтобы существенно повысить коэффициент полезного действия украинского правительства, потому что сейчас, к сожалению, много людей тратят свои таланты, копаясь в бумажках. Я вижу, что можно это делать гораздо эффективнее, прозрачнее", - рассказал Дубилет.

Кроме того, еще одно направление - это введение госбордов и KPI (ключевые показатели эффективности) для чиновников.