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Espreso.tvОбществоМинистр Кабмина Дубилет рассказал, как будет повышать эффективность правительства

Министр Кабмина Дубилет рассказал, как будет повышать эффективность правительства


фото: MC Today
Соучредитель Монобанка и бывший директор ПриватБанка по информационным технологиям Дмитрий Дубилет заявил, что ключевая задача на посту министра Кабинета министров - это повышение эффективности правительства

Об этом сообщил Дмитрий Дубилет в интервью, передает Громадське.

"Во-первых, эффективная работа правительства. Моя задача состоит в том, чтобы существенно повысить коэффициент полезного действия украинского правительства, потому что сейчас, к сожалению, много людей тратят свои таланты, копаясь в бумажках. Я вижу, что можно это делать гораздо эффективнее, прозрачнее", - рассказал Дубилет.

Кроме того, еще одно направление - это введение госбордов и KPI (ключевые показатели эффективности) для чиновников.

"Мы хотим сделать так, чтобы абсолютно у всех руководителей всех ступеней был госборд и KPI, и все понимали, кто насколько хорошо или плохо справляется со своими задачами. До последнего времени то, насколько ты хорошо или плохо выполнял задание заключалось в количестве задач, которые ты выполнил, а мы хотим, чтобы все эти сводились к росту ВВП, индекса счастья и других действительно существенных вещей", - пояснил Дубилет.

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