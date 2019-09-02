Министр Кабмина Дубилет рассказал, как будет повышать эффективность правительства
Об этом сообщил Дмитрий Дубилет в интервью, передает Громадське.
"Во-первых, эффективная работа правительства. Моя задача состоит в том, чтобы существенно повысить коэффициент полезного действия украинского правительства, потому что сейчас, к сожалению, много людей тратят свои таланты, копаясь в бумажках. Я вижу, что можно это делать гораздо эффективнее, прозрачнее", - рассказал Дубилет.
Кроме того, еще одно направление - это введение госбордов и KPI (ключевые показатели эффективности) для чиновников.
"Мы хотим сделать так, чтобы абсолютно у всех руководителей всех ступеней был госборд и KPI, и все понимали, кто насколько хорошо или плохо справляется со своими задачами. До последнего времени то, насколько ты хорошо или плохо выполнял задание заключалось в количестве задач, которые ты выполнил, а мы хотим, чтобы все эти сводились к росту ВВП, индекса счастья и других действительно существенных вещей", - пояснил Дубилет.
- Напомним, новый министр рассказал о своих впечатлениях от здания правительства.
- Дубилет рассказал о первых победах в борьбе с рейдерством.
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