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Espreso.tvОбществоДубилет сравнил предыдущий Кабмин с царством и анонсировал снос стен

Дубилет сравнил предыдущий Кабмин с царством и анонсировал снос стен


фото: nv.ua
Министр Кабинеу министров Дмитрий Дубилет рассказал о своих впечатлениях от здания правительства

Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV

"У меня сложилось впечатление, что в предыдущем правительстве каждое министерство было отдельное царство. Между ними были стены, у каждого своя система. А мы работаем как одна команда на одной волне. Одно из первых поручений - снести стены, которые между проходами идут в Кабмине . Первоначально надо снести все преграды. Весь Кабмин будет работать как одна команда ", - рассказал Дубилет.

Также министр поделился возможными изменениями в работе заседаний правительства:

"Будет открыта и закрыта часть. В первой части министры будут обсуждать, принимать решения. Во второй части - рассказывать обществу об этом".

 

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