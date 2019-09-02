Дубилет сравнил предыдущий Кабмин с царством и анонсировал снос стен
2 сентября, 2019, 13:48
Министр Кабинеу министров Дмитрий Дубилет рассказал о своих впечатлениях от здания правительства
Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Еспресо.TV
"У меня сложилось впечатление, что в предыдущем правительстве каждое министерство было отдельное царство. Между ними были стены, у каждого своя система. А мы работаем как одна команда на одной волне. Одно из первых поручений - снести стены, которые между проходами идут в Кабмине . Первоначально надо снести все преграды. Весь Кабмин будет работать как одна команда ", - рассказал Дубилет.
Также министр поделился возможными изменениями в работе заседаний правительства:
"Будет открыта и закрыта часть. В первой части министры будут обсуждать, принимать решения. Во второй части - рассказывать обществу об этом".
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