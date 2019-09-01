Стало известно, где Коноплянка будет играть в новом сезоне

1 сентября, 2019, 19:22

Украинский футболист Евгений Коноплянка в новом сезоне останется в немецком "Шальке"

Об этом сообщает Kicker.

О том, что Коноплянка не оставит немецкий клуб в ближайшее время, заявил спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер.

"Не думаю, что от нас уйдет еще хотя бы один игрок", - сказал Шнайдер.

По информации издания, вскоре Коноплянка и алжирский полузащитник Бенталеб могут вернуться к тренировкам с командой. Попытки их продать оказались для "Шальке" неудачными.

Во время летнего трансферного окна об интересе к Коноплянке заявлял турецкий "Бешикташ", но сделка сорвалась.

В прошлом сезоне Коноплянка забил за "Шальке" 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах. Контракт 29-летнего украинца с клубом заканчивается в июне 2020 года.