Стало известно, где Коноплянка будет играть в новом сезоне
1 сентября, 2019, 19:22
Украинский футболист Евгений Коноплянка в новом сезоне останется в немецком "Шальке"
Об этом сообщает Kicker.
О том, что Коноплянка не оставит немецкий клуб в ближайшее время, заявил спортивный директор "Шальке" Йохен Шнайдер.
"Не думаю, что от нас уйдет еще хотя бы один игрок", - сказал Шнайдер.
По информации издания, вскоре Коноплянка и алжирский полузащитник Бенталеб могут вернуться к тренировкам с командой. Попытки их продать оказались для "Шальке" неудачными.
Во время летнего трансферного окна об интересе к Коноплянке заявлял турецкий "Бешикташ", но сделка сорвалась.
В прошлом сезоне Коноплянка забил за "Шальке" 1 гол и отдал 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах. Контракт 29-летнего украинца с клубом заканчивается в июне 2020 года.
- 23 августа сообщалось об интересе к Евгения Коноплянки со стороны киевского "Динамо".
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