 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГончарук обещает пересмотреть прожиточный минимум

Гончарук обещает пересмотреть прожиточный минимум

Новоназначенный премьер-министр Украины рассказал, каким образом планирует преодолеть бедность
Об этом Алексей Гончарук заявил во время встречи с руководством Верховной Рады и правительства, передает Еспресо.TV .
 
"Преодоление бедности. Сейчас прожиточный минимум, который задекларирован у нас на бумаге, не соответствует тому, что в реальности. Очевидно, что за эти деньги человек не может прожить достойно. Поэтому этот минимум должен быть пересмотрен, и человек должен иметь и быть обеспечен на минимальном уровне жизни ", - сказал премьер.
 
Он отметил, что составной частью этой задачи является тарифы. "Это важная тема, которую постоянно поднимает президент. Мы это постоянно слышим, видим, знаем, сейчас думаем, каким образом можно быстрее эту проблему решить. Очевидно, что цифра в платежке должна быть меньше. Мы над этим работаем", - добавил Гончарук.
  • Напомним, Гончарук записал видеообращение в честь 1 сентября и проехался правительственным зданием на самокате.
  • Сегодня во время заседания Зеленский потролил министра Гончарука по поводу самоката
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

2 сентября, 2019 понедельник

больше новостей

2 сентября, 2019 понедельник

1 сентября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать