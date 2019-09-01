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Espreso.tvОбществоНовый премьер Гончарук проехался по зданию Кабмина на самокате

Новый премьер Гончарук проехался по зданию Кабмина на самокате


фото: facebook
Новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение в честь 1 сентября и проехался по правительственному зданию на самокате

Ролик Гончарук опубликовал в facebook.

Гончарук поздравил всех с 1 сентябрем, показал интерьер правительственного здания и проехался его помещениями на самокате.

"Привет, друзья. Сегодня 1 сентября, День знаний. Завтра вы пойдете в школу. А я пойду на работу в Кабинет министров Украины, где я работаю премьер-министром", - сказал Гончарук.

По его словам, в здании Кабмина много этажей и кабинетов, в нем работают тысячи людей. А коридоры в нем такие длинные, что порой можно воспользоваться самокатом. После этого Гончарук проехался на электросамокате по правительственному коридору и заехал в зал заседаний.

"В этом помещении работает украинское правительство. Министры принимают важнейшие решения для страны. Но для того, чтобы страна была успешной, нам нужны умные, образованные, свободные граждане. Вы! Поэтому учитесь очень хорошо, а мы в правительстве сделаем все для того, чтобы создать вам для этого все необходимые условия ", - пообещал Гончарук.

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