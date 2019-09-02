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Espreso.tvОбществоЗеленский потролил министра Гончарука по поводу самоката

Зеленский потролил министра Гончарука по поводу самоката


фото: glavred
Президент Украины Владимир Зеленский пошутил над премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком по поводу езды на самокате в здании правительства

Это случилось во время заседания с руководством парламента и правительства, передает Еспресо.TV

"Пока предоставлю слово нашему молодому премьер-министру. Алексей, пожалуйста. Хотел пошутить по поводу самоката, но подумал, у нас серьезное заседание, поэтому, пожалуйста", - пошутил Зеленский.

На что Гончарук ответил: "А я думал приехать на заседание на самокате, но также передумал. Мы с президентом не только в этом единомышленники".

После этого премьер начал говорить об основных целях, которые стоят перед правительством на следующие 5 лет, в частности, экономический рост.

Напомним, Гончарук записал видеообращение в честь 1 сентября и проехался правительственным зданием на самокате.

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