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Espreso.tvОбществоГБР и СБУ должны обосновать проведение обысков на Общественном - НСЖУ

ГБР и СБУ должны обосновать проведение обысков на Общественном - НСЖУ

2 сентября глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что ГБР и СБУ должны предоставить обществу убедительные доказательства необходимости проведения обысков на Общественном

Об этом Томиленко сообщил в Facebook.

"Обыски в помещении СМИ и дома у медийщиков - чрезвычайная ситуация. Соответственно, правоохранительные органы - и ГБР, и СБУ - должны предоставить обществу убедительные доказательства обоснованности именно таких следственных действий", - сказал он.

По словам главы Союза журналистов, нынешнее расследование НСТУ должно проходить под общественным контролем отечественных и международных медиа и правозащитных организаций, представителей парламента и при участии Наблюдательного Совета НСТУ.

  • Утром 30 августа 2019 года стало известно об обысках в Общественном телевидении .
  • При этом в офис телерадиокомпании прибыл представитель "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Нестор Шуфрич, который сейчас возглавляет комитет по вопросам свободы слова в Верховной Раде Украины.
  • ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" заявило, что обыски это "попытка запугать" UA: Общественное как "единственную независимую медиакомпанию нашей страны, которая не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, не обслуживает интересы политиков или олигархов".

 

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