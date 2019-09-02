ГБР и СБУ должны обосновать проведение обысков на Общественном - НСЖУ
2 сентября, 2019, 20:15
2 сентября глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что ГБР и СБУ должны предоставить обществу убедительные доказательства необходимости проведения обысков на Общественном
Об этом Томиленко сообщил в Facebook.
"Обыски в помещении СМИ и дома у медийщиков - чрезвычайная ситуация. Соответственно, правоохранительные органы - и ГБР, и СБУ - должны предоставить обществу убедительные доказательства обоснованности именно таких следственных действий", - сказал он.
По словам главы Союза журналистов, нынешнее расследование НСТУ должно проходить под общественным контролем отечественных и международных медиа и правозащитных организаций, представителей парламента и при участии Наблюдательного Совета НСТУ.
- Утром 30 августа 2019 года стало известно об обысках в Общественном телевидении .
- При этом в офис телерадиокомпании прибыл представитель "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Нестор Шуфрич, который сейчас возглавляет комитет по вопросам свободы слова в Верховной Раде Украины.
- ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" заявило, что обыски это "попытка запугать" UA: Общественное как "единственную независимую медиакомпанию нашей страны, которая не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, не обслуживает интересы политиков или олигархов".
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