ГБР и СБУ должны обосновать проведение обысков на Общественном - НСЖУ

2 сентября, 2019, 20:15

2 сентября глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что ГБР и СБУ должны предоставить обществу убедительные доказательства необходимости проведения обысков на Общественном

Об этом Томиленко сообщил в Facebook.

"Обыски в помещении СМИ и дома у медийщиков - чрезвычайная ситуация. Соответственно, правоохранительные органы - и ГБР, и СБУ - должны предоставить обществу убедительные доказательства обоснованности именно таких следственных действий", - сказал он.

По словам главы Союза журналистов, нынешнее расследование НСТУ должно проходить под общественным контролем отечественных и международных медиа и правозащитных организаций, представителей парламента и при участии Наблюдательного Совета НСТУ.