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Espreso.tvОбщество"Это попытка запугивания". UA: Общественное отреагировало на обыски, устроенные ГБР и СБУ

"Это попытка запугивания". UA: Общественное отреагировало на обыски, устроенные ГБР и СБУ

ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", считает обыски по месту жительства и на рабочих местах руководства компании и ее сотрудников "попыткой запугать "UA: Общественное как "единую независимую медиакомпанию нашей страны, которая не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, не обслуживает интересы политиков или олигархов "

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ОАО "НОТУ".

Следственные действия в домах главы правления ПАО "НОТУ" Зураба Аласания и нескольких директоров департаментов телерадиокомпании, а также в главном офисе телерадиокомпании проводятся работниками Государственного бюро расследований (ГБР) при участии Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины (СБУ), которые считают, что в работников Общественного могут быть найдены документы или флешки, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве по "злоупотреблению служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц ".

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Речь идет о факте закупки для телерадиокомпании аудиовизуального оборудования, которое было закуплено телерадиокомпанией еще в 2017 году. Также в постановлении вспоминают о земельном участке, что есть в составе уставного капитала телерадиокомпании, и деятельности благотворительного фонда "Поддержки создания и развития общественного телевидения и радиовещания в Украине".

"Все закупки в телерадиокомпании происходят согласно законодательству - только через систему Prozzoro. Вся информация по всем закупкам открыта, договоры на закупки публикуются, всю информацию можно найти на сайте системы, а вся закупленная техника - имеется и находится в студиях компании, где обыск даже ни происходил", - отмечают в "Национальной общественной телерадиокомпании".

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Что же касается упомянутой земли, то компания уверяет, что раньше сама обращалась в правоохранительные органы по поводу "незаконных действий государственного регистратора, который зарегистрировал на территории компании право собственности недвижимого имущества за посторонней юридическим лицом".

А давление на благотворительный фонд может привести к "лишению Общественного вещателя финансовой поддержки доноров".

"Упомянутые факты мы можем расценить только как попытку запугать руководителей единой независимой медиакомпании нашей страны, которая не принадлежит ни одной политической или бизнес-группе, не обслуживает интересы политиков или олигархов", - подытожили в UA: Общественное.

  • Утром 30 августа 2019 года стало известно об обысках в Общественном телевидении.
  • При этом в офис телерадиокомпании прибыл представитель "Оппозиционного платформы - За Жизнь" Нестор Шуфрич, который сейчас возглавляет комитет по вопросам свободы слова в Верховной Раде Украины.
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