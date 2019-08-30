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Espreso.tvОбществоСБУ обыскивает Общественное телевидение

СБУ обыскивает Общественное телевидение

Служба безопасности Украины пришла с обысками в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины

Эту информацию подтвердили в СБУ, передает Укринформ.

"Действительно, происходят (обыски - Ред.), по поводу чего - это вопрос к ГБР", - сказали в пресс-центре.

Ранее председатель правления НСТУ Зураб Аласания заявлял, что Государственное бюро расследований действительно проводит у него обыски - ищут документы и флешки.

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