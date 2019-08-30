СБУ обыскивает Общественное телевидение
30 августа, 2019, 10:41
Служба безопасности Украины пришла с обысками в Национальную общественную телерадиокомпанию Украины
Эту информацию подтвердили в СБУ, передает Укринформ.
"Действительно, происходят (обыски - Ред.), по поводу чего - это вопрос к ГБР", - сказали в пресс-центре.
Ранее председатель правления НСТУ Зураб Аласания заявлял, что Государственное бюро расследований действительно проводит у него обыски - ищут документы и флешки.
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