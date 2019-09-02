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Espreso.tvОбществоБоевики в течение суток 17 раз били по силам ООС, есть погибший

Боевики в течение суток 17 раз били по силам ООС, есть погибший

1 сентября боевики 15 раз нарушили режим тишины, от начала суток 2 сентября - 2 раза

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

1 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений ООС с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 8 обстрелов позиций:

  • вблизи Николаевки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • четыре раза неподалеку Водяного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • три раза вблизи Новотроицкого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 7 обстрелов позиций ООС:

  • дважды неподалеку Луганского из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды в районе Зайцевого с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Новолуганского с запрещенного Минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм;
  • неподалеку Хутора Вильного применил подствольные гранатометы и стрелковое оружие;
  • вблизи Новотошковское по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ООС по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 1 обстрел:

  • неподалеку Водяного из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

  • вблизи Новотошковского по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб .

 

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