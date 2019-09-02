Боевики в течение суток 17 раз били по силам ООС, есть погибший
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
1 сентября вооруженные формирования РФ и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции подразделений ООС с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также с вооружения БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 8 обстрелов позиций:
- вблизи Николаевки из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- четыре раза неподалеку Водяного из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- три раза вблизи Новотроицкого из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 7 обстрелов позиций ООС:
- дважды неподалеку Луганского из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды в районе Зайцевого с запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Новолуганского с запрещенного Минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм;
- неподалеку Хутора Вильного применил подствольные гранатометы и стрелковое оружие;
- вблизи Новотошковское по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
С начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений ООС по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 1 обстрел:
- неподалеку Водяного из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
- вблизи Новотошковского по вооружению БПМ, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб .
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