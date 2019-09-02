Боевики в зоне ООС убили украинского бойца

2 сентября, 2019, 07:20

2 сентября в районе проведения операции Объединенных сил вследствие враждебного обстрела один военнослужащий ВСУ получил ранение, несовместимое с жизнью

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что обстоятельства происшествия выясняются рабочей группой.

Напомним, 1 сентября в Днепре в клинической больнице им. Мечникова от полученных 25 августа ранений скончался сержант Александр Грицаюк.