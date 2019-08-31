"Александрия" победила "Ворсклу", а "Днепр-1" одолел "Колос" в УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Полтаве победный гол в ворота "Ворсклы" за "Александрию" на 23-й минуте забил Дмитрий Шастал, который принес своей команде победу 1:0.
"Днепр" в игре с "Колосом" пропустил первым - на 17-й минуте отличился Александр Волков.
Александр Назаренко сравнял счет на 58 минуте. Команда Дмитрия Михайленко вырвала победу в компенсированное арбитром время усилиями Игоря Когута.
"Днепр" победил "Колос" 2:1, набрал 8 очков и идет в турнирной таблице пятым. "Колос" с 7 пунктами - восьмой. "Александрия" имеет 9 баллов и занимает четвертую позицию, "Ворскла" 7 очков и располагается на седьмой строчке.
Чемпионат Украины
6-й тур
31 августа
"Ворскла" - "Александрия" 0:1
Гол: шныряли, 23
"Днепр-1" - "Колос" 2:1
Голы: Назаренко, 58, Когут, 90 + 3 - Волков, 17
- Напомним, в матче 5-го тура чемпионата Украины по футболу между "Колосом" и "Ворсклой" была задействована система видеоповторов VAR.
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