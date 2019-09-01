"Арсенал" сделал кембек в игре с "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии
1 сентября, 2019, 20:31
В 4-м туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в дерби северного Лондона
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый мяч в игре был забит на 10-й минуте. Его автором стал полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен. На 40-й минуте Кейн удвоил преимущество "шпор", реализовав пенальти.
Еще до перерыва "Арсеналу" удалось один мяч отыграть. На 45+2-й минуте результативным ударом отметился Александр Ляказетт. Избежать поражения "канониры" смогли на 71-й минуте. Гол на счету Пьера-Эмерика Обамеянга.
В турнирной таблице чемпионата Англии "Арсенал" занимает пятое место. Команда Унаи Эмери набрала 7 очков. "Тоттенхэм" имеет 5 очков и идет 9-м.
Чемпионат Англии
4-й тур
1 сентября
"Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Ляказетт, 45 + 2, Обамеянг, 72 - Эриксен, 10 Кейн, 42 (пен.)
- Напомним, 31 августа украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче 4-го тура чемпионата Англии против "Брайтона".
- Кроме того, 31 августа первый в сезоне гол украинского футболиста Андрея Ярмоленко помог "Вест Хему" победить "Норвич" в чемпионате Англии.
Читайте также
-
27 августа, 2019 100 дней президентства Зеленского для экономики: лук, доллар и ВВП
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
Читайте также
-
-
22 августа, 2019 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень