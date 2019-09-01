"Арсенал" сделал кембек в игре с "Тоттенхэмом" в чемпионате Англии

1 сентября, 2019, 20:31

В 4-м туре чемпионата Англии по футболу "Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью в дерби северного Лондона

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый мяч в игре был забит на 10-й минуте. Его автором стал полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен. На 40-й минуте Кейн удвоил преимущество "шпор", реализовав пенальти.

Еще до перерыва "Арсеналу" удалось один мяч отыграть. На 45+2-й минуте результативным ударом отметился Александр Ляказетт. Избежать поражения "канониры" смогли на 71-й минуте. Гол на счету Пьера-Эмерика Обамеянга.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Арсенал" занимает пятое место. Команда Унаи Эмери набрала 7 очков. "Тоттенхэм" имеет 5 очков и идет 9-м.

Чемпионат Англии

4-й тур

1 сентября

"Арсенал" - "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Ляказетт, 45 + 2, Обамеянг, 72 - Эриксен, 10 Кейн, 42 (пен.)