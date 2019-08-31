Зинченко помог "Манчестер Сити" разгромить "Брайтон"

31 августа, 2019, 19:55

Украинский футболист Александр Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" в победном матче 4-го тура чемпионата Англии против "Брайтона"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" и принял участие в двух голевых атаках, после которых отличились Кевин Де Брюйне на 2-й минуте и Серхио Агуэро на 55-й. Этот гол стал для аргентинского форварда вторым в игре. Также на 79-й минуте забил Бернарду Силва.

"Манчестер Сити" победил "Брайтон" 4:0, набрал 10 очков и вышел на первое место в чемпионата Англии. Команда Хосепа Гвардиолы опередила "Ливерпуль", у которого есть матч в запасе, по дополнительным показателям. "Брайтон" имеет 4 балла и идет 16-м.

Чемпионат Англии

4-й тур

31 августа

"Манчестер Сити" - "Брайтон" 4:0

Голы: Где Брюйне, 2, Агуэро, 42, 55, Бернарду Силва, 79