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Espreso.tvСпортЛомаченко возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира

Ломаченко возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира


фото: bigmir.net
Украинский боксер Василий Ломаченко стал первым номером обновленного рейтинга лучших боксеров мира по версии ESPN

Об этом сообщает ESPN.

Ломаченко возглавил рейтинг Pound-for-Pound от ESPN. Другой украинский боксер Александр Усик занял в рейтинге шестое место. Экс-чемпион мира в тяжелом весе Джошуа покинул топ-10.

Рейтинг P4P ESPN:

1. Василий Ломаченко (Украина, 13-1, чемпион WBA и WBO в легком весе)

2. Теренс Кроуфорд (США, 35-0, чемпион WBO в полусреднем весе)

3. Сауль Альварес (Мексика, 52-1-2, чемпион WBC, WBA и IBF в среднем весе)

4. Наойя Инуэ (Япония, 18-0, чемпион WBA и IBF в легчайшем весе)

5. Эррол Спенс (США, 25-0, чемпион IBF в полусреднем весе)

6. Александр Усик (Украина, 16-0, чемпион IBF в первом тяжелом весе)

7. Геннадий Головкин (Казахстан, 39-1-1)

8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика, 39-3, чемпион WBC во втором легчайшем весе)

9. Майки Гарсия (США, 39-1)

10. Деонтей Уайлдер (США, чемпион WBC в тяжелом весе).

 

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