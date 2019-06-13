Ломаченко возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира
Об этом сообщает ESPN.
Ломаченко возглавил рейтинг Pound-for-Pound от ESPN. Другой украинский боксер Александр Усик занял в рейтинге шестое место. Экс-чемпион мира в тяжелом весе Джошуа покинул топ-10.
Рейтинг P4P ESPN:
1. Василий Ломаченко (Украина, 13-1, чемпион WBA и WBO в легком весе)
2. Теренс Кроуфорд (США, 35-0, чемпион WBO в полусреднем весе)
3. Сауль Альварес (Мексика, 52-1-2, чемпион WBC, WBA и IBF в среднем весе)
4. Наойя Инуэ (Япония, 18-0, чемпион WBA и IBF в легчайшем весе)
5. Эррол Спенс (США, 25-0, чемпион IBF в полусреднем весе)
6. Александр Усик (Украина, 16-0, чемпион IBF в первом тяжелом весе)
7. Геннадий Головкин (Казахстан, 39-1-1)
8. Хуан Франсиско Эстрада (Мексика, 39-3, чемпион WBC во втором легчайшем весе)
9. Майки Гарсия (США, 39-1)
10. Деонтей Уайлдер (США, чемпион WBC в тяжелом весе).
- Напомним, 12 июня стало известно, что чемпион мира по боксу Василий Ломаченко стал первым украинским спортсменом , который набрал более 1,5 млн подписчиков в Instagram.
- 6 июня украинский боксер Василий Ломаченко назвал свою версию лучших боксеров мира.
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