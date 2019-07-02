Ломаченко получит самый большой гонорар в карьере

2 июля, 2019, 15:30

За бой против британского боксера Люка Кэмпбелла украинец Василий Ломаченко заработает рекордный гонорар в своей карьере

Об этом сообщает Sport Arena .

По информации издания, главным камнем преткновения в переговорах между командами британца и украинца был гонорар Ломаченко. Промоутерская компания Top Rank, представляющая интересы Ломаченко, настаивала на гонораре в размере $ 4 млн. Промоутер Эдди Хирн около месяца считал эти условия неприемлемыми, но, в конце концов, согласился на них. Таким образом, 31 августа Василий заработает рекордный гонорар в своей профессиональной боксерской карьере.

После выплат комиссии своему менеджеру, промоутерской компании и налогов у Ломаченко остается около 50 процентов от этой суммы. Плюс украинец делит гонорар пополам со своим тренером и отцом - Анатолием Ломаченко. Таким образом, за бой против Кэмбелла Василий заработает $ 1 млн долларов "чистыми".

Бой Кэмбелла против Василия Ломаченко состоится в Лондоне 31 августа.