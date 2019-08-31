В Офисе президента передумали переезжать с Банковой

31 августа, 2019, 22:29

Андрей Богдан заявил, что Офис президента не будет переезжать с Банковой в Украинский дом

Об этом Богдан заявил в интервью телеканалу "1+1", сообщает TCH .

По его словам, в Офисе президента пока не видят подходящих вариантов переезда с улицы Банковой в Киеве в какое-либо другое место.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности - настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", - сказал глава Офиса президента.

В то же время, первый помощник президента Украины Сергей Шефир назвал переезд с Банковой несвоевременным.

"Несвоевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно", - отметил Шефир.