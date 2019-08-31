В Офисе президента передумали переезжать с Банковой
Об этом Богдан заявил в интервью телеканалу "1+1", сообщает TCH .
По его словам, в Офисе президента пока не видят подходящих вариантов переезда с улицы Банковой в Киеве в какое-либо другое место.
"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности - настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", - сказал глава Офиса президента.
В то же время, первый помощник президента Украины Сергей Шефир назвал переезд с Банковой несвоевременным.
"Несвоевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно", - отметил Шефир.
- Ранее стало известно, что на создание офиса президента Зеленского в Украинском доме, который заменит Администрацию на Банковой, может быть потрачено 300 млн грн.
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