 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Офисе президента передумали переезжать с Банковой

В Офисе президента передумали переезжать с Банковой


фото: ukrinform.ua
Андрей Богдан заявил, что Офис президента не будет переезжать с Банковой в Украинский дом

Об этом Богдан заявил в интервью телеканалу "1+1", сообщает TCH .

По его словам, в Офисе президента пока не видят подходящих вариантов переезда с улицы Банковой в Киеве в какое-либо другое место.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности - настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", - сказал глава Офиса президента.

В то же время, первый помощник президента Украины Сергей Шефир назвал переезд с Банковой несвоевременным.

"Несвоевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно", - отметил Шефир.

  • Ранее стало известно, что на создание офиса президента Зеленского в Украинском доме, который заменит Администрацию на Банковой, может быть потрачено 300 млн грн.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 августа, 2019 суббота

больше новостей

31 августа, 2019 суббота

30 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать