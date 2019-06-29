Стало известно, сколько сотен миллионов пойдет на переезд Зеленского в Украинский дом

29 июня, 2019, 13:50

На офис президента Владимира Зеленского в Украинском доме, который заменит Администрацию главы государства на Банковой, уйдет около девяти месяцев работ на сумму 300 млн грн

Об этом рассказал архитектор Иван Юнаков, чье архитектурное бюро будет заниматься новым помещением для президента, пишет NV.ua.

По словам разработчика президентского ремонта, Зеленский настаивает, чтобы на это пошли не бюджетные деньги, а "европейские гранты".

Юнаков говорит, что обсуждалось до 15 вариантов для переноса офиса. Проблему выбора решала группа архитекторов, социологов и транспортников. Рассматривали не только локацию, но и подъездные пути и подходы к каждому дому.

Сейчас архитекторы разрабатывают четвертую редакцию проекта реконструкции Украинского дома, чтобы там смогли разместиться 500 сотрудников. Полезная площадь этого здания составляет около 8 тыс. кв м, а в нынешнем здании на Банковой, несмотря на то, что оно больше, полезная площадь всего 5 тыс. кв м.

Согласно проекту, президент будет работать на четвертом этаже Украинского дома, пятый этаж займут администрация и юридические отделы, третий будет отдан руководителю офиса Андрею Богдану и его заместителям.

Стены большинства кабинетов, согласно планам, будут стеклянными.

Сейчас в здании Украинского дома есть фонтан, который выполняет роль своеобразного вентиляционного узла - в жару он распространяет прохладный воздух в помещении, играя роль кондиционера. Этот принцип сохранят и в новом проекте и даже усилят нововведениями.

Система отопления будет полностью переработана. Сейчас здание отрезано от центрального отопления, поэтому планируется введение новой технологической конструкции, где специальные установки будут создавать лед, а потом растапливать его и пускать пар по трубам отопления, подогревая его электрическими тэнами.

В офисе планируется кафе и спортзал, а под землей - большая парковка на 134 места с тремя заездами - двумя с улицы Владимирский спуск и одним из Трехсвятительской.