Ломаченко - Кэмпбелл: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца
31 августа, 2019, 15:29
Сегодня в Лондоне украинский боксер Василий Ломаченко сразится с британцем Люком Кэмпбеллом за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл встретятся в Лондоне на арене O2. Боксеры поспорят за титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации), которые принадлежат Украинской, а также вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета).
Ориентировочное начало поединка в 0:00 по киевскому времени.
Василий Ломаченко (Украина) - Люк Кэмпбелл (Великобритания)
Бой за титул чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC
31 августа, Лондон, O2 Arena
Начало - 0:00
Прямая трансляция на телеканале "Интер"
- Напомним, за бой против британского боксера Люка Кэмпбелла украинец Василий Ломаченко заработает рекордный гонорар в своей карьере.
- В июне краинский боксер Василий Ломаченко стал первым номером обновленного рейтинга лучших боксеров мира по версии ESPN.
- Всемирная боксерская ассоциация WBA назвала нокаут украинского боксера Василия Ломаченко в бою с Энтони Кроллой лучшим в апреле.
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