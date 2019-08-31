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Espreso.tvСпортЛомаченко - Кэмпбелл: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца

Ломаченко - Кэмпбелл: Где и когда смотреть чемпионский бой украинца


фото: boxingscene
Сегодня в Лондоне украинский боксер Василий Ломаченко сразится с британцем Люком Кэмпбеллом за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл встретятся в Лондоне на арене O2. Боксеры поспорят за титулы чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации), которые принадлежат Украинской, а также вакантный пояс WBC (Всемирного боксерского совета).

Ориентировочное начало поединка в 0:00 по киевскому времени.

Василий Ломаченко (Украина) - Люк Кэмпбелл (Великобритания)

Бой за титул чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC

31 августа, Лондон, O2 Arena

Начало - 0:00

Прямая трансляция на телеканале "Интер"

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