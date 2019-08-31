Есть большие вопросы, откуда деньги на финансирование партии Медведчука, - Зеленский

31 августа, 2019, 22:13

Об этом Зеленский заявил в интервью каналу "1+1", сообщает ТСН .

По словам президента Украины, власть владеет информацией об объемах финансирования и их географическом происхождении партии "Оппозиционная платформа - за Жизнь", одним из лидеров которой является Виктор Медведчук.

"Партия Медведчука, там есть еще большие вопросы, это его партия, или там временное объединение и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы - объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. и это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - сказал Зеленский.