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Espreso.tvОбществоАваков временно останется министром под ответственность Зеленского, - Арахамия

Аваков временно останется министром под ответственность Зеленского, - Арахамия

29 августа председатель партии "Слуга народа" заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков будет оставаться на этом посту в течение полугода

Об этом Давид Арахамия сообщил в кулуарах парламента, передает Укринформ.

"Мои прогнозы, то есть это уже почти факт: Арсен Борисович временно остается (в должности министра внутренних дел, - ред.) под персональную ответственность президента", - сказал Арахамия.

По его словам, отставка Авакова задержали из-за "переходного периода".

"Так в бюджетном процессе нужен "переходный период", поэтому Оксана Маркарова остается, и есть нацбезопасность, где у нас Министерство обороны и МВД. С Минобороны у нас достигнуты договоренности, что министр Полторак будет поддерживать Андрея Загороднюка, помогать ему, а по МВД - Арсен Борисович Аваков тоже будет в качестве "переходного" министра сейчас работать", - пояснил Арахамия.

Он уточнил, что этот переходный период в случае Авакова может продолжаться полгода.

"Мое впечатление - это шесть месяцев", - сказал Арахамия.

Кроме того, глава фракции отметил, что за это время министр внутренних дел полностью обновит состав своих заместителей, которые, в свою очередь, "будут начинать работать, приобретать опыт, контролировать это министерство и начинать внедрять реформу, которую нам обещали".

Кроме того, по словам Арахамия, Аваков сам подаст в отставку.

"Я думаю, что его не уволят, а он уйдет сам", - добавил политик.

 

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