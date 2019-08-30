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Espreso.tvОбществоВоеннопленные моряки уже в Украине, - родные

Военнопленные моряки уже в Украине, - родные

24 украинских военнопленных моряка уже прилетели в Украину

Об этом сообщили родные одного из моряков, передает издание "Крым.Реалии"

По их информации, родственникам сообщили, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал собеседник.

Также, по его словам, "встреча в аэропорту не планируется".

Подтверждения этой информации из других источников нет.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о возвращении в Украину политзаключенных Сенцова, Балуха, Гриба, Карпюка и 24 военнопленных моряков

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