Военнопленные моряки уже в Украине, - родные

30 августа, 2019, 07:36

24 украинских военнопленных моряка уже прилетели в Украину

Об этом сообщили родные одного из моряков, передает издание "Крым.Реалии"

По их информации, родственникам сообщили, что "моряки уже в Украине", однако не уточнили, где именно.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал собеседник.

Также, по его словам, "встреча в аэропорту не планируется".

Подтверждения этой информации из других источников нет.

Напомним, генпрокурор Руслан Рябошапка сообщил о возвращении в Украину политзаключенных Сенцова, Балуха, Гриба, Карпюка и 24 военнопленных моряков