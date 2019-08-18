//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ отеле, который сгорел в Одессе, были "номера" площадью 5 кв. метров. И при этом без окон

В отеле, который сгорел в Одессе, были "номера" площадью 5 кв. метров. И при этом без окон

Журналисты программы "Ревизор" на телеканале "Новый" еще четыре года назад указывали на недопустимые условия и нарушения в одесской гостинице "Токио Стар", где во время пожара в ночь с 16 на 17 августа 2019 года погибли 9 человек

Посвященный этому заведению выпуск сохраняется на YouTube.

Репортеры проверили условия проживания в отеле и сделали вывод о неприемлемых условиях для размещения в нем.

"Этот притон не должен существовать! Считайте это официальным обращением команды "Ревизора", - заявил ведущий программы.

В частности, двумя журналистами совместно со съемочной группой был происпектован один из типичных "номеров" этого так называемого отеля. Им оказался крохотная комнатка площадью около 5 кв. м, где одновременно размещались укороченное кровать, унитаз и умывальник. Если смотреть на это видео, то вообще не понятно, где находится человек - в туалете с кроваткой или в мини-спальни с санузлом.

Окна в таких "номерах" отсутствуют.

В комментариях к этому видео, а также в соцсетях можно найти сведения от местных жителей, которые рассказывают, что данное место активно использовалось для "почасовой" любви или употребления наркотиков, а во время заселения там не всегда требовали паспорта. Также рассказывается и о том, что в "Токио Стар" случались кражи денег в "номерах".

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 августа, 2019 воскресенье

17 августа, 2019 суббота

больше новостей

18 августа, 2019 воскресенье

17 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать