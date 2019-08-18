В отеле, который сгорел в Одессе, были "номера" площадью 5 кв. метров. И при этом без окон
Посвященный этому заведению выпуск сохраняется на YouTube.
Репортеры проверили условия проживания в отеле и сделали вывод о неприемлемых условиях для размещения в нем.
"Этот притон не должен существовать! Считайте это официальным обращением команды "Ревизора", - заявил ведущий программы.
В частности, двумя журналистами совместно со съемочной группой был происпектован один из типичных "номеров" этого так называемого отеля. Им оказался крохотная комнатка площадью около 5 кв. м, где одновременно размещались укороченное кровать, унитаз и умывальник. Если смотреть на это видео, то вообще не понятно, где находится человек - в туалете с кроваткой или в мини-спальни с санузлом.
Окна в таких "номерах" отсутствуют.
В комментариях к этому видео, а также в соцсетях можно найти сведения от местных жителей, которые рассказывают, что данное место активно использовалось для "почасовой" любви или употребления наркотиков, а во время заселения там не всегда требовали паспорта. Также рассказывается и о том, что в "Токио Стар" случались кражи денег в "номерах".
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