Коломойский говорит, что обсуждал с Зеленским дефолт Украины
Об этом Коломойский рассказал в интервью Цензор.НЕТ .
По его словам, он обсуждал вопрос дефолта с Зеленским прошлой осенью.
"Когда он принял для себя решение (баллотироваться - ред.), прошлой осенью. Он понимает это. Он понимает ответственность. Разумеется, что вся его свита, они разбегутся все в условиях кризиса, так же, как разбежалась (Петра Порошенко, - ред .) свита, а он потом как Порошенко может остаться", - отметил Коломойский.
Он также подчеркнул, что дефолт является первым этапом очистки и выздоровления экономики страны, после которого происходит реструктуризация.
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Напомним, недавно олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы США и Евросоюз списали Украине долги.
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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина может оставить репутацию ответственной страны. Он отметил, что страна уважает и выполняет свои финансовые обязательства, а населению не нужны очередные кризисы.
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