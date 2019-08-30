Коломойский говорит, что обсуждал с Зеленским дефолт Украины

30 августа, 2019, 15:38

Олигарх Игорь Коломойский обсуждал с президентом Владимиром Зеленским вопросы, связанные с возможным дефолтом Украины

Об этом Коломойский рассказал в интервью Цензор.НЕТ .

По его словам, он обсуждал вопрос дефолта с Зеленским прошлой осенью.

"Когда он принял для себя решение (баллотироваться - ред.), прошлой осенью. Он понимает это. Он понимает ответственность. Разумеется, что вся его свита, они разбегутся все в условиях кризиса, так же, как разбежалась (Петра Порошенко, - ред .) свита, а он потом как Порошенко может остаться", - отметил Коломойский.

Он также подчеркнул, что дефолт является первым этапом очистки и выздоровления экономики страны, после которого происходит реструктуризация.