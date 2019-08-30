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Espreso.tvОбществоКоломойский говорит, что обсуждал с Зеленским дефолт Украины

Коломойский говорит, что обсуждал с Зеленским дефолт Украины


фото: nv.ua
Олигарх Игорь Коломойский обсуждал с президентом Владимиром Зеленским вопросы, связанные с возможным дефолтом Украины

Об этом Коломойский рассказал в интервью Цензор.НЕТ .

По его словам, он обсуждал вопрос дефолта с Зеленским прошлой осенью.

"Когда он принял для себя решение (баллотироваться - ред.), прошлой осенью. Он понимает это. Он понимает ответственность. Разумеется, что вся его свита, они разбегутся все в условиях кризиса, так же, как разбежалась (Петра Порошенко, - ред .) свита, а он потом как Порошенко может остаться", - отметил Коломойский.

Он также подчеркнул, что дефолт является первым этапом очистки и выздоровления экономики страны, после которого происходит реструктуризация.

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