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Espreso.tvОбществоЗеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора

Зеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора


фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру генерального прокурора Украины

Об этом свидетельствует проект постановления №1019, обнародован на сайте ВР.

В нем глава государства предлагает назначить на эту должность Руслана Рябошапку.

Ранее заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о готовности возглавить Генеральную прокуратуру Украины и ожидает, что Верховная Рада сегодня примет решение по реформированию этого органа.

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