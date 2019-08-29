Зеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора
29 августа, 2019, 15:34
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру генерального прокурора Украины
Об этом свидетельствует проект постановления №1019, обнародован на сайте ВР.
В нем глава государства предлагает назначить на эту должность Руслана Рябошапку.
Ранее заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о готовности возглавить Генеральную прокуратуру Украины и ожидает, что Верховная Рада сегодня примет решение по реформированию этого органа.
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