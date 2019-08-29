Зеленский внес в Раду кандидатуру генпрокурора

29 августа, 2019, 15:34

Об этом свидетельствует проект постановления №1019, обнародован на сайте ВР.

В нем глава государства предлагает назначить на эту должность Руслана Рябошапку.

Ранее заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о готовности возглавить Генеральную прокуратуру Украины и ожидает, что Верховная Рада сегодня примет решение по реформированию этого органа.