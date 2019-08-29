Рябошапка ожидает назначения генпрокурором

29 августа, 2019, 12:54

Об этом он сообщил в комментарии журналистам в Киеве, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, готов ли он возглавить Генпрокуратуру, Рябошапка ответил: "Если президент сказал "да", то мы будем это делать, быстро и качественно".

Также в ответ на вопрос о том, когда ожидать реформирования Генпрокуратуры, он заявил: "Думаю, что сегодня ... можем вечером об этом пообщаться". Кроме того Рябошапка отметил, что до принятия официального решения относительно реформы этого правоохранительного органа он не может ничего комментировать.