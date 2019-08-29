Рябошапка ожидает назначения генпрокурором
29 августа, 2019, 12:54
Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о готовности возглавить Генеральную прокуратуру Украины и ожидает, что Верховная Рада сегодня примет решение по реформированию этого органа
Об этом он сообщил в комментарии журналистам в Киеве, сообщает УНИАН.
Отвечая на вопрос, готов ли он возглавить Генпрокуратуру, Рябошапка ответил: "Если президент сказал "да", то мы будем это делать, быстро и качественно".
Также в ответ на вопрос о том, когда ожидать реформирования Генпрокуратуры, он заявил: "Думаю, что сегодня ... можем вечером об этом пообщаться". Кроме того Рябошапка отметил, что до принятия официального решения относительно реформы этого правоохранительного органа он не может ничего комментировать.
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