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Espreso.tvОбществоРябошапка ожидает назначения генпрокурором

Рябошапка ожидает назначения генпрокурором


фото: president.gov.ua
Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о готовности возглавить Генеральную прокуратуру Украины и ожидает, что Верховная Рада сегодня примет решение по реформированию этого органа

Об этом он сообщил в комментарии журналистам в Киеве, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, готов ли он возглавить Генпрокуратуру, Рябошапка ответил: "Если президент сказал "да", то мы будем это делать, быстро и качественно".

Также в ответ на вопрос о том, когда ожидать реформирования Генпрокуратуры, он заявил: "Думаю, что сегодня ... можем вечером об этом пообщаться". Кроме того Рябошапка отметил, что до принятия официального решения относительно реформы этого правоохранительного органа он не может ничего комментировать.

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