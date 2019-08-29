Юрий Шухевич: 29 августа - чествование или коварный реванш?

29 августа, 2019, 09:22

Возможно, в ближайшее время попробуют убедить нас, что вообще эта война, это не война с Россией, а внутренний конфликт

Об этом пишет народный депутат Рады 8 созыва, политзаключенный, сын главного командира УПА Юрий Шухевич на своей странице в Facebook.

Зеленский в своем выступлении в День Независимости отметил, что он своим указом объявляет 29 августа Днем памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"29 августа является днем Иловайской трагедии. В этот день солдаты подло и коварно расстреляли наших воинов под Иловайском. Это действительно трагедия, трагедия равна Крутам, с той разницей, что под Крутами погибла горстка юношей в борьбе против превосходящих численно банд Муравьева. А здесь под Иловайском была просто расстрельная яма, в которую клали наших безоружных солдат ", - отмечает он.

"Почему 29-го августа? Потому что 29 августа это день трагедии, которая еще кровоточит в нашем обществе: болью сжимается сердца у собратьев погибших, невыплаканные боль, матерей, жен, сестер и детей павших под Иловайском. И поэтому легко этой болью прикрыть свои истинные намерения, а они таковы: отомстить нам за наш отказ от совкового праздника 23 февраля, дня Красной Армии и установление Верховной Радой VIII созыва другой день памяти всех тех, кто с оружием в руках боролся за свободу и независимость Украины, день 14 октября, день Покрова Пресвятой Богородицы ", - пишет Шухевич.

По его мнению, в этот день мы отмечаем память всех живых и павших, которые боролись оружием в руках за свободу и независимость Украины на протяжении столетий, от Войска Запорожского к борцам за волю Украины в освободительной борьбе 1917-1921 годов, сечевиков Карпатской Украины, повстанцев Приднепровья и повстанцев УПА, в 40-50-х годах поливали своей кровью просторы Украины, а также и тех, которые и сегодня продолжают отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины в противоборстве с Россией.

"И эта помпезность, с которой Зеленский с командой хотят отмечать эту дату, свидетельствует только об одном, что они хотят сегодняшних воинов оторвать от длинной цепи исторических событий и борьбы. Хотят оторвать даже от тех, которые проливали свою кровь под Дебальцево, в Донецком аэропорту и под Авдеевкой. под громкими фанфарами похоронить истинную суть этой борьбы, перечеркивание украинской истории ", - предостерегает он.

"И не удивляйтесь, что, возможно, в ближайшее время попробуют убедить нас, что вообще эта война, это не война с Россией, а внутренний конфликт", - добавляет Шухевич.