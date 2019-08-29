 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЮрий Шухевич: 29 августа - чествование или коварный реванш?

Юрий Шухевич: 29 августа - чествование или коварный реванш?

Возможно, в ближайшее время попробуют убедить нас, что вообще эта война, это не война с Россией, а внутренний конфликт

Об этом пишет народный депутат Рады 8 созыва, политзаключенный, сын главного командира УПА Юрий Шухевич на своей странице в Facebook.

Зеленский в своем выступлении в День Независимости отметил, что он своим указом объявляет 29 августа Днем памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"29 августа является днем Иловайской трагедии. В этот день солдаты подло и коварно расстреляли наших воинов под Иловайском. Это действительно трагедия, трагедия равна Крутам, с той разницей, что под Крутами погибла горстка юношей в борьбе против превосходящих численно банд Муравьева. А здесь под Иловайском была просто расстрельная яма, в которую клали наших безоружных солдат ", - отмечает он.

"Почему 29-го августа? Потому что 29 августа это день трагедии, которая еще кровоточит в нашем обществе: болью сжимается сердца у собратьев погибших, невыплаканные боль, матерей, жен, сестер и детей павших под Иловайском. И поэтому легко этой болью прикрыть свои истинные намерения, а они таковы: отомстить нам за наш отказ от совкового праздника 23 февраля, дня Красной Армии и установление Верховной Радой VIII созыва другой день памяти всех тех, кто с оружием в руках боролся за свободу и независимость Украины, день 14 октября, день Покрова Пресвятой Богородицы ", - пишет Шухевич.

По его мнению, в этот день мы отмечаем память всех живых и павших, которые боролись оружием в руках за свободу и независимость Украины на протяжении столетий, от Войска Запорожского к борцам за волю Украины в освободительной борьбе 1917-1921 годов, сечевиков Карпатской Украины, повстанцев Приднепровья и повстанцев УПА, в 40-50-х годах поливали своей кровью просторы Украины, а также и тех, которые и сегодня продолжают отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины в противоборстве с Россией.

"И эта помпезность, с которой Зеленский с командой хотят отмечать эту дату, свидетельствует только об одном, что они хотят сегодняшних воинов оторвать от длинной цепи исторических событий и борьбы. Хотят оторвать даже от тех, которые проливали свою кровь под Дебальцево, в Донецком аэропорту и под Авдеевкой. под громкими фанфарами похоронить истинную суть этой борьбы, перечеркивание украинской истории ", - предостерегает он.

"И не удивляйтесь, что, возможно, в ближайшее время попробуют убедить нас, что вообще эта война, это не война с Россией, а внутренний конфликт", - добавляет Шухевич.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 августа, 2019 четверг

28 августа, 2019 среда

больше новостей

29 августа, 2019 четверг

28 августа, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать