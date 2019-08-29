В Генштабе назвали количество погибших в боях за Иловайск

29 августа, 2019, 07:30

Украинская армия потеряла в боях за Иловайск в августе 2014 года 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор в плену

Об этом говорится в ответе Генштаба на запрос BBC Украина .

"Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск - 220 человек, 44 - ранены, 40 - пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках (по состоянию на 22 августа 2019 года)", - сообщил Генштаб.

Там уточнили потери непосредственно во время выхода "зеленым" коридором:

"Именно 29 августа 2014 года: погибло - 129 человек, ранено - 18 человек, пропали без вести - 22 (по состоянию на 22 августа 2019 - 10 остаются), в заложниках - 10".

В Генштабе также отмечают, что "к погибшим добавлено количество пропавших без вести, которые были идентифицированы с экспертизой ДНК состоянию на 16 августа 2019 года".

Такие цифры не учитывают погибших из добровольческих подразделений МВД, воевавших в Иловайске в августе 2014 вместе с армией.

Ранее военная прокуратура сообщала, что общие потери МВД и ВСУ под Иловайском были 366 бойцов. Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью " Радио Свобода " рассказал, что добровольческие батальоны потеряли в этих боях 200 бойцов.

Таким образом, с учетом ответа Генштаба на запрос BBC Украина, общие потери сил АТО под Иловайскомом в августе в 2014 году могут достигать 420 бойцов.

В то же время эта цифра может быть еще больше с учетом 40 пропавших без вести (среди них - бойцы, родственники которых отказываются признавать их гибель и не верят результатам ДНК-экспертизы), а также умерших позже от ранений, полученных под Иловайском.