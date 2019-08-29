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Espreso.tvСпортВ мировом футболе установлен позорный антирекорд

В мировом футболе установлен позорный антирекорд


фото: AP
Мексиканский "Веракрус" не может одержать победу 33-й матч подряд, что является абсолютным антирекордом в мировом футболе

Об этом сообщает sport.ua.

"Веракрус", который выступает в чемпионате Мексики, достиг уникальной отметки в истории мирового футбола. Команда провела 33-й матч подряд без побед. В последний раз "Веракрус" побеждал 26 августа 2018 года.

Предыдущий антирекорд принадлежал английскому "Дерби Каунти", который в сезоне 2007/08 не побеждал в течение 32-х матчей.

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