В мировом футболе установлен позорный антирекорд
29 августа, 2019, 15:59
Мексиканский "Веракрус" не может одержать победу 33-й матч подряд, что является абсолютным антирекордом в мировом футболе
Об этом сообщает sport.ua.
"Веракрус", который выступает в чемпионате Мексики, достиг уникальной отметки в истории мирового футбола. Команда провела 33-й матч подряд без побед. В последний раз "Веракрус" побеждал 26 августа 2018 года.
Предыдущий антирекорд принадлежал английскому "Дерби Каунти", который в сезоне 2007/08 не побеждал в течение 32-х матчей.
- 16 августа "Мариуполь" установил позорный рекорд в Лиге Европы.
- 14 августа Александр Хацкевич стал рекордсменом среди тренеров "Динамо" по поражениям в квалификации Лиги чемпионов.
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