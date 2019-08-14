Хацкевич установил позорный рекорд в "Динамо"

14 августа, 2019, 11:19

Александр Хацкевич стал рекордсменом среди тренеров "Динамо" по поражениям в квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает Sportarena.

Хацкевич установил антирекорд среди тренеров киевского "Динамо" по количеству вылетов из квалификации Лиги чемпионов.

Поражение от бельгийского "Брюгге" стало для белорусского специалисты третьей подряд в отборе главного еврокубка. В двух предыдущих сезонах под руководством тренера киевляне проиграли от швейцарского "Янг Бойз" и нидерландского "Аякса".

Ранее ни один тренер "Динамо" не вылетал из Лиги чемпионов более одного раза. Киевляне терпели неудачу под руководством Йожефа Сабо (1996 год), Леонида Буряка (2005), Валерия Газзаева (2010) и Юрия Семина (2011).