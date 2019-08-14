//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортХацкевич установил позорный рекорд в "Динамо"

Хацкевич установил позорный рекорд в "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Александр Хацкевич стал рекордсменом среди тренеров "Динамо" по поражениям в квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает Sportarena.

Хацкевич установил антирекорд среди тренеров киевского "Динамо" по количеству вылетов из квалификации Лиги чемпионов.

Поражение от бельгийского "Брюгге" стало для белорусского специалисты третьей подряд в отборе главного еврокубка. В двух предыдущих сезонах под руководством тренера киевляне проиграли от швейцарского "Янг Бойз" и нидерландского "Аякса".

Ранее ни один тренер "Динамо" не вылетал из Лиги чемпионов более одного раза. Киевляне терпели неудачу под руководством Йожефа Сабо (1996 год), Леонида Буряка (2005), Валерия Газзаева (2010) и Юрия Семина (2011).

  • Напомним, 13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" дома сыграло вничью с бельгийский "Брюгге" и вылетело из турнира .

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 августа, 2019 среда

больше новостей

14 августа, 2019 среда

13 августа, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать