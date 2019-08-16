"Мариуполь" установил позорный рекорд в Лиге Европы

16 августа, 2019, 12:03

"Мариуполь" потерпел самое крупное поражение в Лиге Европы в своей истории

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы украинский "Мариуполь" был разгромлен нидерландским АЗ 0:4 и покинул Лигу Европы.

Это самое крупное поражение клуба за всю его историю, в рамках выступления в еврокубках. До этого крупнейшим поражением кооманды был проигрыш венской "Аустрии" (0: 3) в квалификации Кубка УЕФА в 2004 году.

В целом "Мариуполь" в своей истории провел в еврокубках 10 матчей, 3 выиграл, 3 сыграл вничью и 4 раза проиграл. Разница мячей у клуба 9:15.