"Мариуполь" установил позорный рекорд в Лиге Европы
16 августа, 2019, 12:03
"Мариуполь" потерпел самое крупное поражение в Лиге Европы в своей истории
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы украинский "Мариуполь" был разгромлен нидерландским АЗ 0:4 и покинул Лигу Европы.
Это самое крупное поражение клуба за всю его историю, в рамках выступления в еврокубках. До этого крупнейшим поражением кооманды был проигрыш венской "Аустрии" (0: 3) в квалификации Кубка УЕФА в 2004 году.
В целом "Мариуполь" в своей истории провел в еврокубках 10 матчей, 3 выиграл, 3 сыграл вничью и 4 раза проиграл. Разница мячей у клуба 9:15.
- 16 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" проиграл в гостях нидерландскому АЗ "Алкмар" 0: 4 и выбыл из турнира.
- 16 августа "Заря" в Запорожье в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы победила болгарский ЦСКА и вышла в плей-офф турнира .
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