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Espreso.tvОбществоСтефанчук избран первым вице-спикером Рады

Стефанчук избран первым вице-спикером Рады


фото: glavcom
Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук избран первым заместителем председателя Верховной Рады

Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Эспрессо.TV.

За кандидатуру Стефанчука проголосовали 330 народных депутатов.

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