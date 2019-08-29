Стали известны возможные соперники "Шахтера" в Лиге чемпионов

29 августа, 2019, 12:47

29 августа состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в котором будет участвовать донецкий "Шахатр"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня, 29 августа, в 19:00 состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в котором начнется европейский сезон для донецкого "Шахтера". Уже сейчас известны потенциальные соперники украинского клуба, который окажется во 2-й корзине при жеребьевке.

Первого соперника "Шахтер" получит из 1-й корзины, в которой находятся победитель прошлогодней Лиги чемпионов - "Ливерпуль" (Англия), победитель прошлогодней Лиги Европы - "Челси" (Англия), и чемпионы своих чемпионатов - "Манчестер Сити" (Англия ), "Барселона" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Бавария" (Германия) и ПСЖ (Франция).

Соперником с 3-й корзины станет кто-то из клубов: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция), "Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" ( Испания), "Интер" (Италия) и "Динамо" (Загреб, Хорватия).

Последний соперника "Шахтер" узнает из 4-й корзины, где может в группу к Украинской попасть "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "СБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда "(Сербия)," Аталанта "(Италия) и" Лилль "(Франция).

Отметим, что при жеребьевке "Шахтер" разводить с российскими "Зенитом" (1 корзина) и "Локомотивом" (4 корзина).