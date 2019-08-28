Футболисты "Црвены Звезды" проехались на военной технике по Белграду
28 августа, 2019, 17:45
Футболисты "Црвены Звезды" ярко отпраздновали выход команды в групповой этап Лиги чемпионов
Об этом сообщает Richard Wilson в twitter.
Игроки сербской "Црвены Звезды" ярко и громко отпраздновали выход команды в групповой этап Лиги чемпионов, проехавшись на БТР вместе с болельщиками по центру Белграда.
В плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов сербы прошли швейцарский "Янг Бойз".
Crvena Zvezda do not do open top bus parades to celebrate getting to the CL, they do open top troop carrier parades. pic.twitter.com/IXIwjFEMZ8- Richard Wilson (@timomouse) 28 августа 2019 г.
- 13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" дома сыграло вничью с бельгийский "Брюгге" и вылетело из турнира
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