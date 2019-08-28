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Espreso.tvСпортФутболисты "Црвены Звезды" проехались на военной технике по Белграду

Футболисты "Црвены Звезды" проехались на военной технике по Белграду

Футболисты "Црвены Звезды" ярко отпраздновали выход команды в групповой этап Лиги чемпионов

Об этом сообщает Richard Wilson в twitter.

Игроки сербской "Црвены Звезды" ярко и громко отпраздновали выход команды в групповой этап Лиги чемпионов, проехавшись на БТР вместе с болельщиками по центру Белграда.

В плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов сербы прошли швейцарский "Янг Бойз".

  • 13 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" дома сыграло вничью с бельгийский "Брюгге" и вылетело из турнира
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