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Espreso.tvОбществоРазумкова избрали председателем Верховной Рады

Разумкова избрали председателем Верховной Рады


фото: rada.gov.ua
Лидер фракции "Слуга народа" Дмитрий Разумков избран председателем Верховной Рады

Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Эспрессо.TV.

За кандидатуру Разумкова проголосовали 382 народных депутата.

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