Разумкова избрали председателем Верховной Рады
29 августа, 2019, 15:32
Лидер фракции "Слуга народа" Дмитрий Разумков избран председателем Верховной Рады
Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Эспрессо.TV.
За кандидатуру Разумкова проголосовали 382 народных депутата.
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- Напомним, что утром 29 августа, вновь избранные народные депутаты приняли присягу .
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